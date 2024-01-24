Преподаватель рассказал, как Светлаков влюблял в себя однокурсниц: «Сережа покорял девчонок чувством юмора»

Преподаватель Светлакова Валерий Самуйлов рассказал, что его даже хотели отчислить, так как он регулярно ходи на пересдачи, а из-за КВНа пропускал занятия. Однако было понятно, что актер нашел свое призвание.

«Сережа покорял девчонок чувством юмора и харизмой. Как ни пройду мимо, его окружают однокурсницы, и такой хохот доносится», – поделился Самуйлов, пишет URAL.KP.RU.

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К слову, Сергей был женат на своей однокурснице Юлии. У них есть дочка Анастасия. Но супруги развелись в 2012 году. После этого артист женился на Антонине Чеботаревой, которую встретил, когда еще был в первом браке. У супругов растут сыновья: Иван и Максим.