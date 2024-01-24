Пригожин о Блиновской: «Это люди-халявщики, которые на слабостях и обманах других хотят заработать»

На днях Елен Блиновской изменили меру пресечения. Ее отправили на три месяца в СИЗО за то, что она нарушала домашний арест. При этом растет долг, который блогерша должна выплатить налоговой.
Пока она так и не оплатила полтора миллиарда рублей, которые задолжала налоговой. Продюсер Иосиф Пригожин считает, что это будет хорошим уроком для Блиновской. Он отметил, что налоги нужно платить в полном размере, а ей даже дали возможность закрыть долг, чтобы избежать последствий.
«Я плохо отношусь к инфоцыганам и не понимаю людей, которые ведутся на них. Чему тебя может научить такой человек? Научить может профессор, а не блогер... Это люди-халявщики, которые на слабостях и обманах других хотят заработать», – заявил Пригожин, пишет Woman.ru.
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Он также рассказал, что его жену Валерию звали на вечеринки к инфоцыганам, но она отказывалась перед ними выступать. Напомним, что Блиновской грозит до 16 лет лишения свободы.