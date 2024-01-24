Пригожин о Блиновской: «Это люди-халявщики, которые на слабостях и обманах других хотят заработать»

На днях Елен Блиновской изменили меру пресечения. Ее отправили на три месяца в СИЗО за то, что она нарушала домашний арест. При этом растет долг, который блогерша должна выплатить налоговой.

Пока она так и не оплатила полтора миллиарда рублей, которые задолжала налоговой. Продюсер Иосиф Пригожин считает, что это будет хорошим уроком для Блиновской. Он отметил, что налоги нужно платить в полном размере, а ей даже дали возможность закрыть долг, чтобы избежать последствий.