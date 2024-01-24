Федосеева-Шукшина опровергла слухи о болезни суставов: «Нет у меня никакого остеопороза»

Лилия Федосеева-Шукшина уже редко появляется на публике. Она перенесла инсульт, после чего передвигалась на инвалидной коляске. О ней заботится дочка Ольга. Она не так давно захотела перевести артистку за город, чтобы та могла больше времени проводить на свежем воздухе.

Тем временем в Сети стала распространяться информация, что ее коленные суставы деформированы, поэтому ноги сгибаются только на 90 градусов. Отмечалось, что якобы врачи диагностировали остеопороз обоих коленных суставов второй степени, что означает, что кости разрушаются и звезде может потребоваться госпитализация.