Федосеева-Шукшина опровергла слухи о болезни суставов: «Нет у меня никакого остеопороза»

Лилия Федосеева-Шукшина уже редко появляется на публике. Она перенесла инсульт, после чего передвигалась на инвалидной коляске. О ней заботится дочка Ольга. Она не так давно захотела перевести артистку за город, чтобы та могла больше времени проводить на свежем воздухе.
Тем временем в Сети стала распространяться информация, что ее коленные суставы деформированы, поэтому ноги сгибаются только на 90 градусов. Отмечалось, что якобы врачи диагностировали остеопороз обоих коленных суставов второй степени, что означает, что кости разрушаются и звезде может потребоваться госпитализация.
«Нет у меня никакого остеопороза, есть мои 85 лет и соответствующее этому возрасту состояние суставов, которое я сейчас поддерживаем различными процедурами. Я не видела ни одного человека моего возраста, который не жаловался бы на боль в суставах. Это болезнь старения!» — заявила актриса.
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Она также подчеркнула, что чувствует себя на 50 лет. Лидия Николаевна также снова поблагодарила дочку, которая заботится о ней и поддерживает, пишет KP.RU. Напомним, что у актрисы часто возникают конфликты внутри семьи из-за недвижимости. Однако этим старается заниматься ее наследница, чтобы звезда не переживала.