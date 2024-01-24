Суд взыскал 1,5 миллиона рублей за аренду с ресторана Юрия Гальцева

Юрий Гальцев зарабатывает не только на выступлениях. Он владеет «Чаплин-клубом» в Санкт-Петербурге пополам с партнером Михаилом Кожеуровым. В 2023 году компании «Сатурн ВМ» подала в суд, так как не была уплачена аренда за помещение, где находится ресторан.

С клуба Гальцева требовали более 1,6 миллиона рублей за аренду. Суд частично удовлетворил требования. С заведения артиста будет взыскано 1 260 000 рублей, а также пени в размере 250 908 рублей, а еще судебные издержки — 29 364 рубля.