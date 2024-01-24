Суд взыскал 1,5 миллиона рублей за аренду с ресторана Юрия Гальцева

Юрий Гальцев зарабатывает не только на выступлениях. Он владеет «Чаплин-клубом» в Санкт-Петербурге пополам с партнером Михаилом Кожеуровым. В 2023 году компании «Сатурн ВМ» подала в суд, так как не была уплачена аренда за помещение, где находится ресторан.
С клуба Гальцева требовали более 1,6 миллиона рублей за аренду. Суд частично удовлетворил требования. С заведения артиста будет взыскано 1 260 000 рублей, а также пени в размере 250 908 рублей, а еще судебные издержки — 29 364 рубля.
Отмечается, что заведение Гальцева испытывает трудности и уже почти не приносит прибыли. В 2022 году доход от клуба составил 265 тысяч рублей. А вот в 2020 году, когда была пандемия, у заведения был сильный убыток — более одного миллиона рублей.
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Уже несколько лет у предприятия годовой оборот составляет около 5–6 миллионов рублей. Также не раз артист пользовался господдержкой, получая субсидии, пишет SPB.KP.RU.