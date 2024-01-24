Знакомая Кудрявцевой о ее муже: «Макаров напился и затопил квартиру. Это было последней каплей»

Лера Кудрявцева в последние два года регулярно опровергала слухи, что у нее проблемы в отношениях с мужем Игорем Макаровым. Примечательно, что пять лет назад телеведущая даже прошла гормональную терапию, чтобы родить ребенка. У супругов растет дочка Мария.
А вскоре после Нового года блондинка сообщила, что ушла от Макарова. Она завияла, что причиной стала его алкогольная зависимость. Позже звезда отметила, что не спешит разводиться, так как ждет, что ее муж осознает проблему и изменится.
«Игорь и раньше выпивал, Лера терпела. Но потом он потерял контроль. Говорят, пока она была в отпуске, Макаров так напился, что затопил квартиру. Это было последней каплей», — поведала знакомая Кудрявцевой.
А вот Анна Калашникова заявила, что причиной того, что Макаров стал злоупотреблять алкоголем, стало то, что он остался без работы. Хоккеист уже не играет с командой. По словам певицы, это сильно отразилось на его самооценке. Тем более что Лера стала главной добытчицей в семье.
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«Такой хрупкой женщине тяжело нести на себе всю семью. Понятно, что ее терпение имеет границы», — подчеркнула Калашникова.
При этом многие знакомые телеведущей не исключают, что Кудрявцева все же сохранит брак. Они уверены, что она сильно любит супруга, пишет KP.RU.