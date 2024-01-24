Знакомая Кудрявцевой о ее муже: «Макаров напился и затопил квартиру. Это было последней каплей»

«Игорь и раньше выпивал, Лера терпела. Но потом он потерял контроль. Говорят, пока она была в отпуске, Макаров так напился, что затопил квартиру. Это было последней каплей», — поведала знакомая Кудрявцевой.

А вот Анна Калашникова заявила, что причиной того, что Макаров стал злоупотреблять алкоголем, стало то, что он остался без работы. Хоккеист уже не играет с командой. По словам певицы, это сильно отразилось на его самооценке. Тем более что Лера стала главной добытчицей в семье.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Такой хрупкой женщине тяжело нести на себе всю семью. Понятно, что ее терпение имеет границы», — подчеркнула Калашникова.

При этом многие знакомые телеведущей не исключают, что Кудрявцева все же сохранит брак. Они уверены, что она сильно любит супруга, пишет KP.RU.