Митя Фомин публично извинился перед Александром Роговым после оскорблений: «Умоляю, критикуйте!»

Митя Фомин понял, что перегнул палку и поспешил загладить свою вину, извинившись перед Александром Роговым. Певец не щадя чувств модного стилиста накинулся на него с едкой критикой, намекнув, что тому не помешало бы заняться собой, вместо того, чтобы давать советы народу по стилю и имиджу. Сам Рогов вступать в перепалку с артистом не стал, проявив сдержанность, такт и мудрость.

Митя Фомин такой джентльменский поступок стилиста оценил по-достоинству и все-таки извинился перед Александром Роговым, заявив, что некоторые звездные персоны, явно намекая на себя, порой заговариваются и их нужно останавливать.

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