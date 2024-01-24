Адвокат Елены Блиновской намерена обжаловать решение суда об изменении меры пресечения ее подзащитной с домашнего ареста на заключение под стражу. У Натальи Сальниковой на это есть еще два дня. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму, которая превышает 900 миллионов рублей и легализацию денежных средств. Кстати, Блиновской отказали в домашнем аресте после грубого нарушения правил.

Стало известно, что королева марафонов устроила дома вечеринку в Новый год. Однако Елена Блиновская ограничена судом в связях с внешним миром, она также не может общаться со свидетелями. Этими запретами блогерша пренебрегла, пригласив в свой дом более 15 человек.

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Елену Блиновскую отправили в СИЗО, ее поместили в карантинную камеру на 20 человек. Адвокат королевы марафонов считает это чрезмерной суровостью по отношению к блогерше.

«Какая-то чрезмерная жесткость. А ведь у нее — четверо детей», - сетует Наталья Сальникова.

Адвокат Елены Блиновской уточнила, что нарушения правил домашнего ареста есть, но они были неумышленными.

По материалам «АиФ»