Звезда сериала «Ничто не случается дважды» Екатерина Тышкевич 12 дней провела в коме

Екатерина Тышкевич сыграла возлюбленную Антона Батырева в драме «Ничто не случается дважды». Этот сериал с успехом шел на Первом канале и понравился российскому зрителю. 29-летняя актриса в последнее время не так часто появляется на публике. Оказывается, уже на протяжении нескольких лет Тышкевич страдает от сильных головных болей. Она проходила лечение в одном из украинских медучреждений, где ей занесли инфекцию. В итоге у звезды сериала «Ничто не случается дважды» развился сепсис. В коме партнерша Антона Батырева провела 12 дней.

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Подробностями делилась мама актрисы. Она уточнила, что у дочери поднялась температура, врачи посчитали, что причиной тому мог стать тромбофлебит на фоне капельниц.

У Екатерины начала сильно болеть рука, состояние ухудшалось. Родственники Тышкевич ждут результатов выявления причины случившегося: мама актрисы считает, что во время процедуры установки катетера не была соблюдена надлежащая стерильность, либо причина в стерильности самого вливаемого препарата. Актрисе уже стало лучше, ее выписали домой.

По материалам «СтарХит»