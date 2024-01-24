Петров уговорил Аронову сниматься в 3 части драмы «Лед»

Мария Аронова не собиралась сниматься в фильме «Лед-3». Актриса считает, что зритель может раскритиковать продолжение саги. Однако артистка надеется, что большинство проникнется историей главных героев, которым удастся заново выстроить свою жизнь. Аронова уточнила, что ей все больше кажется, что 3 часть фильма «Лед» станет своего рода повторением первой картины. Так, по словам актрисы, чувствует именно она.

Такая закольцованность ощущается и в сценарии. Истории будут чем-то похожи. Правда события будут развиваться более динамично, более трагически и это связано с героиней Марии Ароновой.

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Именно Александр Петров уговорил актрису вернутся к роли тренера. Он написал ей письмо, заверив, что она ему очень нужна на съемочной площадке. И Мария Аронова поняла, что это их с Сашей общее детище и она не может его оставить. Так, актриса согласилась сняться в третьей части фильма. И все благодаря Александру Петрову, который нашел нужный подход к актрисе.

По материалам ТАСС