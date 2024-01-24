Блиновскую в СИЗО отправили в камеру на 20 человек со стандартным меню из каши, супа, рыбы и пюре

Елена Блиновская оказалась в СИЗО. Ее поселили в карантинную камеру на 20 человек. Кормить блогершу будут точно такими же блюдами, как и других арестантов. Меню здесь стандартное: каша, супы, пюре с рыбой. Правда, королева марафонов может позволить себе питаться отдельно от своих сокамерниц, если у нее есть деньги на другое меню. Только и тут без особых излишеств, но все же куда лучше.

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Елена Блиновская вполне может позволить себе самое дорогое меню за 1065 рублей — обед «Итальянский»: тут и салат, фетучини по соусом «Полло» с морской солью. Дешевле окажется меню BIG-2, в него входит: салат «Нежность», гороховый суп с гренками, шницель куриный, рис, масло, шарлотка, булочки, чай — стоит от 616 рублей. Также есть в СИЗО и другие виды меню, дешевле или чуть дороже, все зависит от предпочтений арестантов.

Напомним, что Елене Блиновской грозит до 16 лет тюрьмы. По поступившей информации, ФНС начитали у блогерши долги по налогам в 1,5 млрд рублей.