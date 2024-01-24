Страдающая болями колен от остеопороза Федосеева-Шукшина узнала о седьмой свадьбе Алибасова: «Слышать не хочу»

Не успел Бари Алибасов разойтись с Лидией Федосеевой-Шукшиной, как женился в седьмой раз. Его избранницей стала помощница Елена. Продюсер группы «На-На» скрыл ото всех свою женитьбу, даже сыну не сказал, хотят тот рад за отца и считает, что новая возлюбленная точно сделает его счастливым. Ведь Елена уже давно ухаживает за Алибасовым, она его, как сказал Бари Алибасов-младший, буквально откачала, спасла. А вот о Лидии Федосеевой-Шукшиной сын музыкального продюсера и знать не хочет. Говорит, что та сделала жизнь его отца невыносимой.

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Сама Лидия Николаевна также не желает слышать о бывшем муже. Ей нет никакого дела до его свадьбы. Актриса страдает от сильных болей из-за деформации коленных суставов на фоне остеопороза и почти не может ходить, пишет Telegram-канал Mash. Ее коленки с трудом сгибаются, чувствует себя мама Марии Шукшиной не так хорошо, как ей бы того хотелось и постоянно жалуется на боли в коленях. Поможет актрисе только обезболивающая терапия и долгое лечение дома.

«Ничего не хочу про это слышать, думать, понимать…» - отметила Лидия Федосеева-Шукшина, говоря о женитьбе Бари Алибасова.

По материалам News.ru