Шахназаров об истерике Ивлеевой после вечеринки с Киркоровым, Собчак и Милявской: «Ее страдания выглядят дешево»

Михаил Шахназаров в эфире одного из проектов на YouTube высказался в адрес Насти Ивлеевой, которая обливалась слезами, прося прощение у россиян за свою вечеринку в клубе «Мутабор», на которой звезды отечественной эстрады и сама хозяйка вечера щеголяли в откровенных нарядах. Были и те, кто и вовсе пришел, как говорится, в чем мать родила, прикрывшись носком.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«До голой вечеринки у нее было скотское отношение к своим подписчикам. Может быть, тут стоило бы помолчать? А то эти заказные страдания... они точно выглядят дешево», - отметил Михаил Шахназаров.

Своими переживаниями поделилась и Яна Рудковская, которая тоже была приглашена на вечеринку к Насте Ивлеевой, но не пошла из-за репетиций. Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко подметила, что могла на ровном месте получить волну народного гнева и все из-за того, что просто пришла бы на это сборище. Музыкальный продюсер уточнила, что даже не догадывалась, что там будет происходить. И как мать четверых сыновей, оказалась бы втянула не в самую приятную историю. Яна Рудковская уверена, что ей было бы сложно за такое оправдаться. Кстати, после вечеринки у Насти Ивлеевой с «отменой» столкнулись многие знаменитости: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, раскритиковали и Ксению Собчак.

По материалам «СтарХит»