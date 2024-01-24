85-летняя Федосеева-Шукшина почти не может ходить из-за деформации коленных суставов на фоне остеопороза

85-летняя Лидия Федосеева-Шукшина не так давно праздновала в тесном кругу свадьбу с давшим другом музыкальным продюсером Бари Алибасовым. Однако счастье было не долгим. Лидия Николаевна теперь больше заботится о своем здоровье, а Бари Алибасов сыграл седьмую свадьбу, женившись на помощнице, чему очень рад сын продюсера, который считает, что Федосеева-Шукшина плохо влияла на его отца.

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Состояние здоровья Лидии Николаевны пока оставляет желать лучшего. Она практически не может ходить из-за деформации коленных суставов на фоне остеопороза второй степени. Актриса постоянно жалуется на боль в ногах, ей трудно их сгибать, пишет Telegram-канал Mash.

Это состояние, как пояснили врачи, необратимо, а значит состояние Федосеевой-Шукшиной будет только ухудшаться. Маму Марии Шукшиной ждет долгая обезболивающая терапия и домашнее лечение. Кости 85-летней актрисы слабеют, их плотность снижается. В случае, если Лидия Николаевна почувствует себя хуже, ее могут госпитализировать.