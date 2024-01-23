Надежда Чепрага объяснила, почему больше не выступает на «Песне года»: «Сейчас не зовут. Но и я не прошусь»

Недавно Филипп Киркоров был вырезан из «Песни года». Бойкот на телевидении объявили и Лолите Милявской. Причиной послужило то, что они участвовали в вечеринке Насти Ивлеевой, которая превратилась в кандал.
А вот Надежда Чепрага уже около 20 лет не выступала на музыкальном фестивале, хотя раньше была на его сцене каждый год. Эстрадная певица рассказала, почему пропала с экранов телевизоров. Оказалось, что это было ее решение.
«Я просто не хочу сама. Я знаю эту кухню всю. Это не тот уровень. Меня, правда, в «Песню года» сейчас не зовут. Но и я не прошусь», – поделилась артистка.
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67-летняя Надежда Алексеевна отметила, что раньше месяцами была на гастролях, а теперь такой график ее совершенно не прельщает. Она призналась, что не сидит без работы. Певица регулярно бывает в студии, о чем рассказала «МК».