Надежда Чепрага объяснила, почему больше не выступает на «Песне года»: «Сейчас не зовут. Но и я не прошусь»

Недавно Филипп Киркоров был вырезан из «Песни года». Бойкот на телевидении объявили и Лолите Милявской. Причиной послужило то, что они участвовали в вечеринке Насти Ивлеевой, которая превратилась в кандал.

А вот Надежда Чепрага уже около 20 лет не выступала на музыкальном фестивале, хотя раньше была на его сцене каждый год. Эстрадная певица рассказала, почему пропала с экранов телевизоров. Оказалось, что это было ее решение.