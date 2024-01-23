Продюсер Пригожин заявил, что нужно остановить травлю артистов после вечеринки Ивлеевой

Иосиф Пригожин много лет является продюсером Валерии. Он знает все нюансы шоу-бизнеса. Однако Пригожин признался, что не хотел касаться темы вечеринки Насти Ивлеевой, которая обернулась большим скандалом. После нее Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие гости мероприятия стали лишаться работы.
Продюсер считает, что публичную травлю уже пора прекратить. Он уверен, что артисты успели осознать свои ошибки и сделать выводы. Более того, Иосиф не видит ничего страшного в нарядах, которые показали гости Ивлеевой в клубе.
«Эту травлю устраивать не нужно, нужно ее остановить. Конечно, это вызывает тревогу. Всегда хотят на ком-то оторваться», – высказался он.
«Хочу сказать, что это привычные наряды, в которых они выходят на сцену, по телевизору их в этом показывают. Понятно, что есть вещи несвоевременные. Сейчас не до подобных вечеринок», - поделился своим мнением муж Валерии.
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Но он не стал отрицать, что артисты все же виноваты в случившемся, так как постоянно ищут хайпа. Однако Пригожин подчеркнул, что оскорбительно высказываться в адрес селебрити стало плохой тенденцией. Он считает, что лучше сплотиться и травить друг друга, пишет НСН.