Продюсер Пригожин заявил, что нужно остановить травлю артистов после вечеринки Ивлеевой

Иосиф Пригожин много лет является продюсером Валерии. Он знает все нюансы шоу-бизнеса. Однако Пригожин признался, что не хотел касаться темы вечеринки Насти Ивлеевой, которая обернулась большим скандалом. После нее Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие гости мероприятия стали лишаться работы.

Продюсер считает, что публичную травлю уже пора прекратить. Он уверен, что артисты успели осознать свои ошибки и сделать выводы. Более того, Иосиф не видит ничего страшного в нарядах, которые показали гости Ивлеевой в клубе.