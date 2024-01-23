Певец Валерий Меладзе выступил в Казахстане после смерти отца

Валерий Меладзе 20 января пережил большую утрату. Умер его отец Шота Константинович. Он после Нового года попал в больницу и находился в реанимации. Когда певец узнал о состоянии папы, то прилетел в Москву, но потом возобновил гастроли.

Он находился в Казахстане, когда ему сообщили о смерти отца. В связи со случившимся артист объявил, что переносит ближайшие концерты на февраль. Но он в этот день все же выступил на юбилее артистки Баян Алагузовой, так как в хале уже были люди.