Певец Валерий Меладзе выступил в Казахстане после смерти отца

Валерий Меладзе 20 января пережил большую утрату. Умер его отец Шота Константинович. Он после Нового года попал в больницу и находился в реанимации. Когда певец узнал о состоянии папы, то прилетел в Москву, но потом возобновил гастроли.
Он находился в Казахстане, когда ему сообщили о смерти отца. В связи со случившимся артист объявил, что переносит ближайшие концерты на февраль. Но он в этот день все же выступил на юбилее артистки Баян Алагузовой, так как в хале уже были люди.
В тот вечер Меладзе проявил настоящий профессионализм. Он исполнил свои хиты, не подавая виду, что переживает страшную потерю. Им восхитился продюсер Жан Муканов.
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«Только на песне ''Чужестранец'', при звуках дудук, я уловил грусть в его глазах, но приписал это усталости. Я видел выступления этого великолепного артиста сотни раз, и, возможно, вчера поэтому ощущалось, что происходит что-то особенное», – рассказал он в соцсетях.