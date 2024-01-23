Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин

На данный момент причина смерти артиста не оглашается. Саюталину было 60 лет. Прощание с актером состоится 25 января в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге.

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Добавим, что в копилке артиста около 100 работ в кино. Также он играл на сцене Театра имени Ленсовета. Первое время ему доставались эпизодические роли в фильмах, но он смог построить внушительную карьеру. О его личной жизни мало что известно. Актер редко давал интервью.