Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин

23 января ушел из жизни Александр Саюталин. Этот актер знаком многим зрителям благодаря ролям в таких картинах, как: «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Невский», «Честь имею». О смерти актера рассказала петербургская кинокомпания «Триикс Медиа». Был размещен пост в соцсетях.
«С прискорбием сообщаем, что не стало актера Александра Саюталина... Великолепный актер, замечательный человек», – говорится в заметке.
На данный момент причина смерти артиста не оглашается. Саюталину было 60 лет. Прощание с актером состоится 25 января в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге.
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Добавим, что в копилке артиста около 100 работ в кино. Также он играл на сцене Театра имени Ленсовета. Первое время ему доставались эпизодические роли в фильмах, но он смог построить внушительную карьеру. О его личной жизни мало что известно. Актер редко давал интервью.