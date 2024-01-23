Певец Филипп Киркоров уехал в США после вечеринки Насти Ивлеевой

Филипп Киркоров покинул Россию на фоне многочисленных проблем. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров отметился на концерте Мадонны в Нью-Йорке с другом.

Филипп Киркоров недавно оказался в центре внимания после вечеринки Насти Ивлеевой. Его даже хотели лишить звания народного артиста России. И хоть певец принес свои извинения и пояснил, что просто вошел не в ту дверь, ему объявили бойкот на телевидении. 

Также у него отменились ближайшие концерты. Но в январе он улетел в Дубай, где пел с Михаилом Шуфутинским в ресторане. А теперь выяснилось, что король отечественной эстрады проводит время в США. Его заметили поклонники. 

Внимательные фанаты разглядели Филиппа Бедросовича у Madison Square Garden  В тот вечер там прошло шоу Мадонны. Певец посетил ее концерт. В его руках были полные пакеты мерча американской исполнительницы. 

Артиста сопровождал друг, который тоже нес пакеты, пишет Телеграм-канал Mash.  Киркоров оделся неприметно. Он был в черном спортивном костюме, ботинках с толстой подошвой и кепке в тон. 

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Добавим, что певец решил улететь в Америку на фоне больших проблем с налогами.  Недавно с него были взысканы налоги в восемь миллионов рублей.

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