Певец Филипп Киркоров уехал в США после вечеринки Насти Ивлеевой

Филипп Киркоров недавно оказался в центре внимания после вечеринки Насти Ивлеевой. Его даже хотели лишить звания народного артиста России. И хоть певец принес свои извинения и пояснил, что просто вошел не в ту дверь, ему объявили бойкот на телевидении.
Также у него отменились ближайшие концерты. Но в январе он улетел в Дубай, где пел с Михаилом Шуфутинским в ресторане. А теперь выяснилось, что король отечественной эстрады проводит время в США. Его заметили поклонники.
Внимательные фанаты разглядели Филиппа Бедросовича у Madison Square Garden В тот вечер там прошло шоу Мадонны. Певец посетил ее концерт. В его руках были полные пакеты мерча американской исполнительницы.
Артиста сопровождал друг, который тоже нес пакеты, пишет Телеграм-канал Mash. Киркоров оделся неприметно. Он был в черном спортивном костюме, ботинках с толстой подошвой и кепке в тон.
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Добавим, что певец решил улететь в Америку на фоне больших проблем с налогами. Недавно с него были взысканы налоги в восемь миллионов рублей.