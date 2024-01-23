Певец Филипп Киркоров уехал в США после вечеринки Насти Ивлеевой

Внимательные фанаты разглядели Филиппа Бедросовича у Madison Square Garden В тот вечер там прошло шоу Мадонны. Певец посетил ее концерт. В его руках были полные пакеты мерча американской исполнительницы.

Артиста сопровождал друг, который тоже нес пакеты, пишет Телеграм-канал Mash. Киркоров оделся неприметно. Он был в черном спортивном костюме, ботинках с толстой подошвой и кепке в тон.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что певец решил улететь в Америку на фоне больших проблем с налогами. Недавно с него были взысканы налоги в восемь миллионов рублей.