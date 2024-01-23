Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе появились на премьере фильма «Мастер и Маргарита» 

В 2024 году состоятся громкие премьеры. Одна из самых ожидаемых — работа режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. В Москве 23 января состоялась закрытая премьера фэнтези картины. На красной дорожке появились исполнители главных ролей.
Евгений Цыганов, который в фильме сыграл Мастера, предстал в черном лаконичном костюме и футболке в тон. Он носит очень короткую стрижку, что придает образу брутальный вид. Примечательно, что вместе с ним впервые за долгое время вышла в свет жена. Юлия Снигирь сыграла с ним в фильме, сыграв Маргариту.
Евгений Цыганов молчанием отвечал на вопросы журналистов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Для такого случая актриса выбрала черное платье в сетку по фигуре с мерцающим эффектом. Она уложила волосы в крупные голливудские локоны, а макияж с дымчатыми темными завершили ее образ.
Супруги даже сделали несколько совместных фото. Цыганов приобнял свою возлюбленную за талию. Пара была в центре внимания в этот вечер. Добавим, что большая премьера фильма «Мастер и Маргарита» состоится 25 января.
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Напомним, что Снигирь в 2019 году сыграла свадьбу с избранником. У супругов растет Федор, которому скоро исполнится восемь лет.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь сыграли влюбленных. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro