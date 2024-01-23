Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе появились на премьере фильма «Мастер и Маргарита» 

Для такого случая актриса выбрала черное платье в сетку по фигуре с мерцающим эффектом. Она уложила волосы в крупные голливудские локоны, а макияж с дымчатыми темными завершили ее образ.

Супруги даже сделали несколько совместных фото. Цыганов приобнял свою возлюбленную за талию. Пара была в центре внимания в этот вечер. Добавим, что большая премьера фильма «Мастер и Маргарита» состоится 25 января.

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Напомним, что Снигирь в 2019 году сыграла свадьбу с избранником. У супругов растет Федор, которому скоро исполнится восемь лет.