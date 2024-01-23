«Кажется, она устала морально»: россияне пожалели одинокую Бузову, устроившую танцы на курорте

Ольга Бузова в январе традиционно делает небольшую паузу в творчестве. Она 20 января отметила свой день рождения. Певица решила собрать друзей и родных в ресторане. Свое 38-летие она встретила в вечернем платье ультрамаринового цвета.
Телеведущая собрала волосы в высокий пучок, а также дополнила образ темными колготками. Она повеселилась в компании друзей. Артистке подарили цветы и множество подарков. Даже сестра Анна приехала, чтобы ее поздравить, хотя они долгое время были в ссоре.
В Сети появились кадры, где Ольга осматривает главный подарок. Ей решили презентовать минивен Mercedes-Benz. По всей видимости, кто-то решил впечатлить Ольгу, которая ездила на старой машине.
А на следующий день она улетела отдыхать за границу. Теперь певица отдыхает среди пальм и загорает на пляже. Свое местоположение она не раскрыла. Однако Бузова дала понять, что ей не нужна компания для отпуска. Она завтракает на побережье и мочит ножки в море.
Накануне вечером Бузова решила выложить пикантное видео. Она в шелковой мини-сорочке алого цвета стала зажигательно танцевать. Артистка была без макияжа и с распущенными волосами. Она вставала на четвереньки, взмахивала шевелюрой, дефилировала, взобравшись на мебель. При этом телеведущая была в туфлях на шпильке.
«Иногда нужно исчезнуть, чтобы понять, кто будет тебя искать», – написала Ольга.
Подписчики стали активно обсуждать кадры. Многие посчитали, что Бузова страдает, так как одинока. Ранее телеведущая признавалась, что хочет стать мамой. Она даже заверяла, что если к 35 годам не родит сама, то возьмет ребенка из детского дома. Но пока артистка на такой шаг не решилась. Она отмечает, что забеременеет, когда встретит достойного мужчину, так как хочет иметь полноценную семью.
Но некоторые фанаты также стали предполагать, что Ольга таким видео может дразнить бывшего бойфренда Даву или привлекать внимание какого-то нового парня, которому симпатизирует.
«Когда выкладываются подобные фото/видео - это уж точно не для бывшего! Это новенький в игре», – заявила juliannka711.
«Мне ее иногда жаль, мне кажется она устала морально, физически, видно по ней, 24/7 пахать невозможно», – высказалась im_2808.
«Жаль женщину. Ну что поделать, она свою жизнь посвятила карьере», – написала 628_asg.
«Оль он (Дава) уже счастлив с Мари (Мари Краймбрери), поэтому ему абсолютно все равно, если бы он хотел с тобой что-то больше, он бы это делал, а так пустые надежды», – посчитала lexssa_x.
«Жалко ее, мужчины рядом нет любящего», – сказала elka_gotovit.
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Ольга Бузова делится кадрами с курорта. Фото: соцсети Ольги Бузовой
При этом ранее Ольгу критиковали за то, что она пополнела. Теперь фанаты хвалят телеведущую. Они заверяют, что она находится в отличной форме и выглядит привлекательно. А некоторые даже решили, что артистка лишь делает вид, что отдыхает одна, так как кто-то снимает ее на камеру. Фанаты не перестают надеться, что Бузова встретит свою настоящую любовь и создаст семью, о которой так мечтает.