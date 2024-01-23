«Кажется, она устала морально»: россияне пожалели одинокую Бузову, устроившую танцы на курорте

Ольга Бузова в январе традиционно делает небольшую паузу в творчестве. Она 20 января отметила свой день рождения. Певица решила собрать друзей и родных в ресторане. Свое 38-летие она встретила в вечернем платье ультрамаринового цвета.

Телеведущая собрала волосы в высокий пучок, а также дополнила образ темными колготками. Она повеселилась в компании друзей. Артистке подарили цветы и множество подарков. Даже сестра Анна приехала, чтобы ее поздравить, хотя они долгое время были в ссоре.