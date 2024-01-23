Актер Леон Кемстач из «Слова пацана» рассказал, что режиссер обсуждает съемки второго сезона сериала

Одним из самых обсуждаемых сериалов 2023 года стала работа режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Криминальная сага о молодежных группировках в Казани получила боьшой резонанс. Теперь поклонников больше всего волнует, выйдет ли продолжение. Примечательно, что ходят слухи, что сценарист Андрей Золотарев уже готов взяться за работу.

А вот режиссер еще находится в раздумиях. Но Крыжовников недавно подогрел слухи, что выйдет продолжение. Он выложив фото с Адидасом, которого сыграл Иван Янковский, тот лежал на больничном столе. Так он дал понять, что герой в конце первого сезона не умер.