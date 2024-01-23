Актер Леон Кемстач из «Слова пацана» рассказал, что режиссер обсуждает съемки второго сезона сериала

Одним из самых обсуждаемых сериалов 2023 года стала работа режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Криминальная сага о молодежных группировках в Казани получила боьшой резонанс. Теперь поклонников больше всего волнует, выйдет ли продолжение. Примечательно, что ходят слухи, что сценарист Андрей Золотарев уже готов взяться за работу.
А вот режиссер еще находится в раздумиях. Но Крыжовников недавно подогрел слухи, что выйдет продолжение. Он выложив фото с Адидасом, которого сыграл Иван Янковский, тот лежал на больничном столе. Так он дал понять, что герой в конце первого сезона не умер.
Актер, который сыграл школьника по прозвищу Пальто, Леон Кемстач также признался, что обсуждения съемок второго сезона активно ведутся. Однако он отметил, что все подробности сиквела держатся в секрете.
«На данный момент второй сезон обсуждается на встречах режиссера со сценаристами и продюсерами, но точного ответа пока нет. Поэтому, похоже, про то, будет продолжение или нет, все мы узнаем одновременно», – заявил Кемстач, пишет KP.RU.
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Напомним, что первый сезон завершился тем, что Пальто смог уйти из спецприемника. О нем стала заботиться инспектор по делам несовершеннолетних Ирина Сергеевна. А Адидаса ранят ножом, когда он хотел сбежать с возлюбленной в Гагры.