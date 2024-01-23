Пластический хирург Виктории Бони рассказал о ее неудачной подтяжке: «Оставила огромные шрамы»

Виктория Боня в 2023 году решилась на большой шаг. Она съездила в Лос-Анджелес, где сделала пластическую операцию у хирурга Чиа Чи Као. Именно он создал «лисьи глазки» модели Беллы Хадид. Эту же процедуру сделала бывшая участница «Дома-2».

Но из-за отеков несколько месяцев она не показывала свое лицо. Потом светская львица заявила, что чувствует себя моложе на 20 лет. Она снова приехала в США, но уже к косметологу, чтобы сделать лицо безупречным. Тем временем хирург Чиа рассказал, что ранее телеведущая уже делала разные процедуры, которые были неэффективными.