Пластический хирург Виктории Бони рассказал о ее неудачной подтяжке: «Оставила огромные шрамы»

Виктория Боня в 2023 году решилась на большой шаг. Она съездила в Лос-Анджелес, где сделала пластическую операцию у хирурга Чиа Чи Као. Именно он создал «лисьи глазки» модели Беллы Хадид. Эту же процедуру сделала бывшая участница «Дома-2».
Но из-за отеков несколько месяцев она не показывала свое лицо. Потом светская львица заявила, что чувствует себя моложе на 20 лет. Она снова приехала в США, но уже к косметологу, чтобы сделать лицо безупречным. Тем временем хирург Чиа рассказал, что ранее телеведущая уже делала разные процедуры, которые были неэффективными.
«Она старалась поддерживать красоту с помощью филлеров и прочих способов, которые не подтягивали лицо, а делали его более квадратным и маскулинным.
Ей сделали темпоральную подтяжку бровей, которая не только была неэффективной, но и оставила ей огромные шрамы. Виктории сделали нижнюю блефаропластику с удалением жира, но глаза при этом стали более запавшими и впалыми», – поделился эксперт.
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Он рассказал, что Виктория была недовольна тем, что у нее есть избыток кожи, а также морщинки у глаз. Именно эти места на лице она ненавидела. Хирург признался, что была подобрана целая комплексная пластика, чтобы устранить все несовершенства. В нее вошли нижняя блефаропластика, подтяжка щек, а также даже перенос жира на лицо.