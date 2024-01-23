Блогер Блиновская в СИЗО может пользоваться спортзалом и «чемоданчиком красоты»

И хоть этот изолятор один из лучших, в нем есть минусы. Некоторые заключенные жалуются на ухудшение зрения. Если попасть в карцер, то там почти нет натурального цвета, так как доступ к окну не всегда есть. Камеры находятся на уровне земли, поэтому окна расположены очень высоко.

Также там всего два типа камер. Многоместные рассчитаны на количество до 60 человек, но там есть свой душ. В маломестных находится 2-4 арестантки, но там нет душа. Их выводятся на помывку только два раза в неделю, что доставляет дискомфорт, особенно в жаркие дни.

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Но также в этом изоляторе есть спортзал и актовый зал. Однако посетить спортзал можно только лишь пару раз в месяц. А в актовом зале бывают лишь осужденные из отряда хозобслуги. Также уже несколько лет в СИЗО есть «чемоданчики красоты». В них можно найти машинку для стрижки волос, фен, щипцы и другие предметы, которые помогают хорошо выглядеть. Это чемоданчики хранятся у сотрудников. Заключенные могут их получить по просьбе, пишет «МК».