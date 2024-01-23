Режиссер Владимир Мирзоев о кастинге в сериал «Преступление и наказание»: «Посмотрел на каждую роль более 40 актрис»

После того, как на Россию наложили санкции, в том числе зарубежные кинокомпании, отечественная индустрия стала производить больше фильмов и сериалов. Так Владимир Мерзоев готовится в 2024 году представить новый сериал «Преступление и наказание».
Он признался, что кастинг для этого проекта был сложным. Однако на главную роль он сразу взял Ивана Янковского, который сейчас находится на пике популярности после съемок в «Слове пацана». А вот найти актрис на роль Сони Мармеладовой и Дуни оказалось проблематично.
«Чтобы найти актрис на роли Дуни Раскольниковой и Сони Мармеладовой, я посмотрел на каждую роль более 40 актрис. Был сложный и длинный кастинг для «Преступления и наказания». Это длинный путь — найти своего человека, я продолжу эту метафору: как с семейной жизнью и любовью тут должно совпасть очень много вещей», – пояснил Мерзоев.
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Основная часть съемок прошла в Санкт-Петербурге. Однако пасмурная погода, которая идеально подходит для сюжета романа Достоевского, порой мешала съемкам. Режиссер признался, что из-за сильного ливня однажды даже пришлось отменить съемку. Однако он считает, что им повезло, что такой случай был лишь один, пишет KP.RU. Отмечается, что сериал выйдет на Кинопоиске в этом году.