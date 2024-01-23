Режиссер Владимир Мирзоев о кастинге в сериал «Преступление и наказание»: «Посмотрел на каждую роль более 40 актрис»

После того, как на Россию наложили санкции, в том числе зарубежные кинокомпании, отечественная индустрия стала производить больше фильмов и сериалов. Так Владимир Мерзоев готовится в 2024 году представить новый сериал «Преступление и наказание».

Он признался, что кастинг для этого проекта был сложным. Однако на главную роль он сразу взял Ивана Янковского, который сейчас находится на пике популярности после съемок в «Слове пацана». А вот найти актрис на роль Сони Мармеладовой и Дуни оказалось проблематично.