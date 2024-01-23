Сын Алибасова вспомнил его брак с Федосеевой-Шукшиной на фоне новой свадьбы: «Лида на него влияла плохо, чуть в могилу не свела»

«Час назад еще не знал! Я не знал! Но учитывая количество информации, которая есть, наверное это правда. Папа меня на свадьбу не приглашал. Никаких неожиданностей. Я за папу сильно рад. И независимо от того, насколько долго продлится этот брак, и как он будет дальше развиваться, в нем есть классное отличие от брака с Шукшиной – когда он был с Лидией Николаевной, то плохо себя чувствовал. Я считаю, что ему по-бабски мозг вынесли, поэтому он начал уходить в пьянки. Лида на него влияла плохо, чуть не свела в могилу вместе со своей дочерью. А Лена три раза его откачивала. Один раз мы вместе его откачали после реанимации, потом в реанимации спасали и еще случай с позвоночником. Лена вообще ничего не просит», – поделился Бари Бариевич с Teleprogramma.pro.

Он также рассказал, что ему было сложно найти помощницу для отца. По его словам, у Алибасова-старшего сложный характер. Он признался, что искал женщину, которая сможет выдержать продюсера.

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