Сын Алибасова вспомнил его брак с Федосеевой-Шукшиной на фоне новой свадьбы: «Лида на него влияла плохо, чуть в могилу не свела»

Бари Алибасов огорошил всех новостью о том, что снова женился. За его плечами уже шесть разводов. Три года он был свободен после расставания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Оказалось, что 76-летний продюсер узаконил отношения с помощницей по имени Елена.
От пышного торжества пара отказалась. Сын Алибасова от прошлых отношений, которого тоже зовут Бари, признался, что рад за своего отца. При этом он не знал о том, что его папа женился.
«Час назад еще не знал! Я не знал! Но учитывая количество информации, которая есть, наверное это правда. Папа меня на свадьбу не приглашал. Никаких неожиданностей. Я за папу сильно рад. И независимо от того, насколько долго продлится этот брак, и как он будет дальше развиваться, в нем есть классное отличие от брака с Шукшиной – когда он был с Лидией Николаевной, то плохо себя чувствовал.
Я считаю, что ему по-бабски мозг вынесли, поэтому он начал уходить в пьянки. Лида на него влияла плохо, чуть не свела в могилу вместе со своей дочерью. А Лена три раза его откачивала. Один раз мы вместе его откачали после реанимации, потом в реанимации спасали и еще случай с позвоночником.
Лена вообще ничего не просит», – поделился Бари Бариевич с Teleprogramma.pro.
Он также рассказал, что ему было сложно найти помощницу для отца. По его словам, у Алибасова-старшего сложный характер. Он признался, что искал женщину, которая сможет выдержать продюсера.
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«Она работала в храме, с контуженными офицерами. Она выхаживала людей из этих состояний. Она поэтому и подошла. Она потрясающий душевный человек. Я не понимаю, почему она не стала великим психологом-реабилитологом. Она безумно крутая. Лена сразу сделала все как нужно.
Я ей безумно благодарен, потому что у меня деньги кончались, в какой-то момент она не выдерживала и хотела уйти, но мы как-то полтора года переждали. Потом я смотрю, а они уже вместе. Затем они сказали, что моя финансовая помощь им не нужна. И вот я уже месяц зарплату не плачу. Мне безумно нравится все, что с ним происходит. Как минимум, благодаря ей он жив», – заявил сын Алибасова-старшего.