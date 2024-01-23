Светлана Бондарчук похвасталась достижением 11-месячного сына: «Петя произнес первое слово»

Светлана Бондарчукв 2023 году снова стала мамой. Она сначала скрывала от всех радостную новость, а потом представила сына Петра. Телеведущая занимается его воспитанием с мужем Сергеем Харченко. Примечательно, что бывшую модель не видели с округлившимся животом.
Многие подозревают, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Сначала она оберегала ребенка от лишнего внимания. Теперь иногда звезда делится новыми кадрами с ними. Накануне она похвасталась его достижением.
В соцсети Светлана выложила редкое видео с 11-месячным сыном. Она засняла его дома. Мальчик дружит с домашними питомцами. У телеведущей живут породистые собаки.
«Все смешалось в доме на Ермолаевском. А первое слово Пети – "ка"», – поделилась она.
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Светская львица устроила с ним танцы. Она взяла мальчика на руки и стала двигаться под музыку. Бондарчук пояснила, что он пытается сказать слово «елка». Друзья и поклонники восхитились тем, как вырос Петр.
«Счастье», – написала Марина Зудина.