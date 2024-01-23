Светлана Бондарчук похвасталась достижением 11-месячного сына: «Петя произнес первое слово»

Светлана Бондарчукв 2023 году снова стала мамой. Она сначала скрывала от всех радостную новость, а потом представила сына Петра. Телеведущая занимается его воспитанием с мужем Сергеем Харченко. Примечательно, что бывшую модель не видели с округлившимся животом.

Многие подозревают, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Сначала она оберегала ребенка от лишнего внимания. Теперь иногда звезда делится новыми кадрами с ними. Накануне она похвасталась его достижением.