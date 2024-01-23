Актриса Талызина рассказала о своем состоянии из больницы: «У меня бронхит»

Валентина Талызина накануне своего дня рождения попала в больницу. У нее обнаружили проблемы с легкими. У артистки было затруднено дыхание. Ее оставили под присмотром врачей. 89-летняя актриса не выходила на связь. Но 23 января ей смогли дозвониться.

Она поблагодарила за поздравления и сообщила, что приболела. Талызина озвучила свой диагноз. Она дала понять, что идет на поправку, так как в феврале намерена выступить в театре в запланированных спектаклях.