Актриса Талызина рассказала о своем состоянии из больницы: «У меня бронхит»

Валентина Талызина накануне своего дня рождения попала в больницу. У нее обнаружили проблемы с легкими. У артистки было затруднено дыхание. Ее оставили под присмотром врачей. 89-летняя актриса не выходила на связь. Но 23 января ей смогли дозвониться.
Она поблагодарила за поздравления и сообщила, что приболела. Талызина озвучила свой диагноз. Она дала понять, что идет на поправку, так как в феврале намерена выступить в театре в запланированных спектаклях.
«У меня бронхит», – призналась Валентина Илларионовна.
«Когда выйду на сцену? 13 и 15 февраля – стоят в расписании мои спектакли: «Волки и овцы» и «Пиковая дама». И еще потом – 21 и 29 февраля. Зал очень хорошо принимает, публика ходит», – поделилась она, пишет KP.RU.
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Напомним, что у актрисы есть дочка Ксения, которая пошла по ее стопам. В кино снимается и внучка звезды Анастасия. Не так давно она снялась в фильме «Воздух».