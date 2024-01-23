76-летний Бари Алибасов женился на своей помощнице

Бари Алибасов был в браке шесть раз. Лишь три года назад он развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной. А теперь стало известно, что продюсер снова женился. Его избранницей стала помощница Елена. Оказалось, что они тайно расписались в ЗАГСе.

Пышную свадьбу влюбленные устраивать не стали. Создатель группы «На-На» решил рассказать обо всем в передаче «Слухов нет!». Они вместе уже два года. Женщина ухаживала за продюсером, который перенес операцию. Между ними завязались отношения.