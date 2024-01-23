76-летний Бари Алибасов женился на своей помощнице

Бари Алибасов был в браке шесть раз. Лишь три года назад он развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной. А теперь стало известно, что продюсер снова женился. Его избранницей стала помощница Елена. Оказалось, что они тайно расписались в ЗАГСе.
Пышную свадьбу влюбленные устраивать не стали. Создатель группы «На-На» решил рассказать обо всем в передаче «Слухов нет!». Они вместе уже два года. Женщина ухаживала за продюсером, который перенес операцию. Между ними завязались отношения.
«У нас никакого праздника не было, просто расписались, и все. Мы даже в ресторан не ходили. Женился, да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться. Тихо зарегистрировали брак и тихо живем. Я теперь ем регулярно. Если раньше ел один раз в день, то теперь делаю это четыре раза», — поделился Бари Каримович.
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Теперь Елена о нем заботится. Она отметила, что со здоровьем у 76-летнего продюсера все хорошо. Оказалось, что недавние слухи, что у Алибасова нашли опухоль, оказались слухами. Его новоиспеченная жена заверила, что он просто ездил на плановый рентген. А вот со своим сыном от прошлых отношений продюсер предпочитает не общаться. У его избранницы тоже есть сын, но он одобрил выбор матери.
Жена Бари Алибасова заботится о нем. Фото: кадр из шоу «Слухов нет!»