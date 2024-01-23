Продюсер Крапивина об уехавшей Пугачевой: «Чувствует себя нищей и обездоленной»

Продюсер отметила, что были ее коллеги, которые испытывали страх и начинали суетиться, когда «за несколько километров слышали шорох шин приближающегося автомобиля Аллы Борисовны». А теперь эти же люди не перестают критиковать певицу. Крапивина отметила, что у нее возникает желание смеяться, когда кто-то начинает сквернословить в сторону Примадонны.

«Которая абсолютное «скифское золото», – подчеркнула продюсер.

Но она не стала утаивать, что все же Алла Борисовна уже не обладает прежним влиянием. Нателла считает, что уехавшие из России артисты оказались в не лучшем положении и их можно пожалеть. По ее мнению, они «всего лишились и мыкаются на чужбине, никому не нужные».

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Крапивина не понимает, зачем на артистов нападают за то, что у них за границей нет работы. Она пояснила, что свою публику найти проблематично.