Продюсер Крапивина об уехавшей Пугачевой: «Чувствует себя нищей и обездоленной»

Алла Пугачева уже два года живет за границей. Она сначала находилась в Израиле, а потом отправилась на Кипр. Однако певица снова вернулась на Святую землю. При этом в России не перестают обсуждать отъезд артистки. На эту тему высказалась продюсер Нателла Крапивина, которая ранее работала со Светланой Лободой.
У нее теперь нет российского гражданства, поэтому она живет в Европе и ведет свой YouTube-канал. Нателла рассказала о судьбе тех звезд, которые покинули родину.
Продюсер отметила, что были ее коллеги, которые испытывали страх и начинали суетиться, когда «за несколько километров слышали шорох шин приближающегося автомобиля Аллы Борисовны». А теперь эти же люди не перестают критиковать певицу. Крапивина отметила, что у нее возникает желание смеяться, когда кто-то начинает сквернословить в сторону Примадонны.
«Которая абсолютное «скифское золото», – подчеркнула продюсер.
Но она не стала утаивать, что все же Алла Борисовна уже не обладает прежним влиянием. Нателла считает, что уехавшие из России артисты оказались в не лучшем положении и их можно пожалеть. По ее мнению, они «всего лишились и мыкаются на чужбине, никому не нужные».
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Крапивина не понимает, зачем на артистов нападают за то, что у них за границей нет работы. Она пояснила, что свою публику найти проблематично.
«Артисты, вырванные из привычной реальности, чувствуют себя нищими и обездоленными», – высказалась звезда.