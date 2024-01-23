Стриженова о родившей двойню дочери: «До сих пор не понимаю, как смогла доносить до последней недели этих богатырей?»

Екатерина Стриженова — трижды бабушка. Старшая дочка актрисы Анастасия подарила ей внука Петю, спустя некоторое время, она родила двойняшек и снова мальчиков — Александра и Георгия. Кстати, старшему внуку телеведущей исполнится 6 лет. Теперь у него есть два братика, которые требуют внимания мамы.

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Стриженова не стала скрывать, что появление в их семье двойняшек стало для нее полной неожиданностью. По словам актрисы, она все еще не может понять, как ее дочери удалось родить сразу двоих. Теперь Анастасия не отходит от малышей.

«До сих пор не понимаю, как моя старшая дочь Анастасия смогла доносить до последней недели этих богатырей?» - вопрошает Екатерина Стриженова.

Телеведущая подметила, что они с мужем Александром Стриженовым растили дочек, а теперь у них пошли одни только внуки. Кстати, младшая дочка актрисы Саша тоже успела выйти замуж. Она успешно совмещает учебу в МГИМО с карьерой и семейной жизнью.

«Успевает готовить мужу завтраки и ужины, быть заботливой женой и хорошей хозяйкой», - добавила телеведущая.

По материалам «Леди Mail»