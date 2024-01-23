Жена 62-летнего Гинзбурга, которая младше его вдвое: «Я первая, к кому мама Сережи хорошо относится»

Сергей Гинзбург скрывал от поклонников свадьбу с Ольгой Виниченко. Избранница режиссера младше его вдвое, ему 62 года, а ей 31 год. Такая разница в возрасте не стала помехой ни для любви, ни для замужества. Возлюбленная Сергея Гинзбурга утверждает, что только ей удалось наладить теплые доверительные отношения с мамой режиссера. Свекровь души не чает в молодой невестке, которая делает ее сына счастливым.

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«Я первая жена, к которой Тамара Николаевна хорошо относится. Она говорит: „У меня теперь есть не только сын, но и дочь“. У нас теплые отношения, я к ней езжу, у нас свои секретики от Сережи», - отметила Ольга Виниченко.

Молодая жена режиссера сумела произвести впечатление и на его друзей. Ольга вошла в компанию мужа, а тот поладил с ее друзьями. У супругов все просто замечательно. Они живут в полной гармонии, не ссорясь и не конфликтуя по пустякам.

По материалам WomanHit