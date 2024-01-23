Жена Рузиля Минекаева из сериала «Слово пацана»: «Врачи предупредили — детей пока не планировать»

Рузиль Минекаев проснулся знаменитым после съемок в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он сыграл младшего брата Ивана Янковского (Вова Адидас) Марата, который по сюжету был влюблен в Айгуль, ее сыграла дочка Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна Пересильд.

Мало кто знал, что у 24-летнего Рузиля Минекаева есть жена и ребенок. Возлюбленная актера Азиза не так давно призналась, что у нее были проблемы со здоровьем и она сомневалась в том, что сможет стать матерью. Она случилось чудо, она забеременела и родила мужу сына.

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«У меня были проблемы со здоровьем, врачи предупредили — детей пока не планировать», - отметила жена Рузиля Минекаева.

По материалам Hello!