Директор Орбакайте об «отмене» артистки: «Вообще ничего не понимаем»

Кристина Орбакайте продолжает зарабатывать в России: она приезжала на фестивали и концерты, снимается в сериалах, также она играла в театре. Все это приносит певице хорошие деньги. Однако в последнее время артистка все чаще сталкивается с «отменой». Ее концерты в России под угрозой.

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К примеру, певица осталась без концерта в Улан-Удэ, представители организации «Боевое братство» добились того, чтобы шоу знаменитости, которое было запланировано на 13 марта, отменили. Также может не состояться и концерт Кристины Орбакайте в Новосибирске.

Директор певицы Александр Качан, как сообщает источник близкий к ситуации, уже прокомментировал происходящее.

«Вообще ничего не понимаем. Артистка была в новогодних программах. Непонятно... зачем, из-за чего теперь это происходит», - удивился он.

По материалам «Абзац»