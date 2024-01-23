Анисина о танцах Джигурды с Волочковой: «Я абсолютно спокойна, не ревную»

Никита Джигурда вслед за бывшей примой-балериной Большого театра Анастасией Волочковой дал пресс-конференцию, оправдавшись перед журналистами за танцы в особняке артистки. Он заявил, что не имеет никакого отношения к сливу видео в Сеть, на котором запечатлен его танец с Волочковой.

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Жена Никиты Джигурды бывшая фигуристка Марина Анисина своему возлюбленному полностью доверяет и не сомневается в том, что тот не переходит запретную грань. Так, спортсменка подметила, что Никита Джигурда всегда звонил ей и сообщал, если задерживался в гостях у балерины. В тот день они просто репетировали после спектакля. И естественно, были не наедине.

«Я абсолютно спокойна, не ревную. Никита Борисович сказал, что они репетировали после спектакля, расслабились. Новые какие-то идеи», - добавила Марина Анисина.

По материалам НСН