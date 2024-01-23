Ведущий «Модного приговора» Александр Рогов ответил Карине Нигай на критику: «Мне есть что сказать»

Стилист и новый ведущий шоу «Модный приговор «Александр Рогов ответил на критику в свой адрес со стороны фэшн-блогера Карины Нигай. Девушка в интервью Ксении Собчак ранее рассудила, что Рогов «плохо одевается», и ему самому, мол, нужен стилист.

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Раскритиковал, кстати, образы Рогова и другой известный персонаж – певец Митя Фомин. Ему не раз прилетало от стилиста за наряды, и теперь исполнитель отплатил Александру той же монетой: мол, «выглядит плохо», «безобразно одевающийся человек».

Рогов ответил и Нигай, и Фомину в одном комментарии. Стилист считает, что, задевая его, эти персонажи намереваются поднять себе охваты, поскольку их слова будут тиражироваться в Сети и прессе. Поэтому не хочет за свой счет им поднимать популярность.

«Мне, если честно, есть что сказать и Фомину и Нигай. Но я не хочу дарить этим людям трафик, чтобы они зарабатывали себе имя на мне. Знаете, лишний раз раздувать скандал и повышать им популярность. Зачем?» - высказался сайту Woman.ru Рогов.

Добавим, что Александр Рогов в начале года победил в конкурсе на нового ведущего шоу «Модный приговор». Телезрители проголосовали за него, оставив других кандидатов далеко позади.