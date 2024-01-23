Джигурда заявил, что сам разорвал дружбу с Волочковой: «Прекратил общение в октябре 2023 года»

Эпатажный актер Никита Джигурда дал пресс-конференцию по следам скандала, который вызвало их с Анастасией Волочковой видео. Это архивные кадры, на которых звезды отдыхают у балерины дома. Танцы слишком откровенны, и за это активисты даже попытались «отменить» танцовщицу.

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Джигурда заявил, что не сливал это видео в Сеть. Более того, оказалось, что с Волочковой они уже давно не дружат. Поводом разорвать связь стали оскорбления, которые Никита получил еще осенью от закадычной подруги.

«После матюков, которые она отправила, я прекратил общение с Настей в октябре 2023 года», - цитирует сайт News.ru Джигурду.

Однако сути сообщения Джигурда раскрывать не стал. По его словам, оскорбления были настолько низкими, что процитировать их в приличном обществе невозможно.