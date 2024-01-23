Ольга Бузова получила в подарок новую машину после жалоб на упавшие доходы

Поющая телеведущая Ольга Бузова отметила 38-летие 20 января. Пока звезда готовилась к празднеству, ее мама Ирина Александровна дала интервью, в котором призналась, что доходы ее звездной дочки упали. И теперь, мол, не до жиру, и ездит Оля на одной и той же машине уже 8 лет, поскольку не может себе позволить купить новую.

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Видимо, желание Ольги стать хозяйкой новенького авто было настолько велико, что вмиг исполнилось, стоило только намекнуть. В день рождения ей преподнесли черный вместительный микроавтобус Mercedes-Benz.

Подарок был доставлен прямо в разгар празднества, и счастливая виновница торжества внимательно его осмотрела. Правда, кто именно преподнес ей столь щедрый сюрприз, Бузова не сообщила.