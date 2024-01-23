Музыкальный критик Бабичев считает, что Анну Асти заменят Мари Краймбрери, Mary Gu и Mia Boyko

Музыкальный критик Евгений Бабичев перечислил певиц, которые могли бы стать заменой Анне Асти, которая угодила в скандал из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Артистка выступила за гонорар на мероприятии, за это ее вырезали из фильма, а также отменили концерты в новогоднюю ночь и сочинское выступление. Под вопросом теперь мартовский тур по стране.

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По словам Бабичева, заменить Асти могли бы довольно известные Мари Краймбрери, Mary Gu и Mia Boyko. Но с натяжкой, поскольку Анна все-таки имеет другую аудиторию.

«Пока трое работают на свою аудиторию. Если удастся по чуть-чуть зацеплять аудиторию из каждой возрастной категории, может быть очень хорошая перспектива. Однако Анна Асти слишком заметная персона», - высказался News.ru Бабичев.

Критик убежден, что Асти не будет отменена, поскольку она не главное действующее лицо и даже не гость вечеринки Ивлеевой, а выступивший с концертом артист.

Сейчас Анна отдыхает за границей после перенесенной на ногах операции. У нее, как сообщают СМИ, болезнь Келлера, от которой певица сильно страдала.