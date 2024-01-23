Лера Кудрявцева вернулась к мужу: «Есть проблема, мы ее решаем»

Телеведущая Лера Кудрявцева вернулась к мужу, экс-хоккеисту Игорю Макарову. Об этом звезда сообщила сама в передаче «Звезды сошлись» на НТВ. У нее поинтересовалась Наталья Штурм, что с разводом, и блондинка не стала увиливать или отказываться от комментария.

«Уйти — не равно развестись»,- дала понять, что еще не приняла окончательное решение, звезда.

И призналась, что решилась обнародовать проблему, чтобы привести Макарова в тонус. Поскольку, по словам Кудрявцевой, у него возникли проблемы с алкоголем. Прохор Шаляпин обрадовался и резюмировал: «Помирились? Ура!», и Лера не стала опровергать этот вывод.

«Я вообще никогда ни с кем не ругаюсь. Есть проблема, мы ее решаем», - отрезала блондинка.

Напомним, в середине января звезда сообщила, что ушла от мужа. Она успела отдохнуть на курорте одна, без Макарова, но сейчас вернулась к нему.

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