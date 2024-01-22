Артист Хазанов заявил, что Воля не дотягивает до уровня Мартиросяна

Геннадий Хазанов в шоу «Секрет на миллион» заявил, что сейчас на эстраде мало хорошего юмора. При этом артист не стал утаивать, что ему нравится творчество Демиса Карибидиса и Михаила Галустяна. При этом он признался, что Павел Воля его разочаровал. Актер резко высказался о работе некоторых резидентов Comedy Club.

Он отметил, что шутки участников этого проекта очень редко вызывают у него улыбку. По его словам, Галустяну не хватает наставника, который был трансформировал его талант во что-то большее.