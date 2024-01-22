Артист Хазанов заявил, что Воля не дотягивает до уровня Мартиросяна

Геннадий Хазанов в шоу «Секрет на миллион» заявил, что сейчас на эстраде мало хорошего юмора. При этом артист не стал утаивать, что ему нравится творчество Демиса Карибидиса и Михаила Галустяна. При этом он признался, что Павел Воля его разочаровал. Актер резко высказался о работе некоторых резидентов Comedy Club.
Он отметил, что шутки участников этого проекта очень редко вызывают у него улыбку. По его словам, Галустяну не хватает наставника, который был трансформировал его талант во что-то большее.
Также Хазанов видел выступление мужа Ляйсан Утяшевой в паре с Гариком Мартиросяном. Он с критикой высказался о Павле.
«Мартиросян остроумен и изыскан, а Воля до этого уровня явно не дотягивал. Он осознавал свою беспомощность и бессилие», — считает актер.
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По мнению Геннадия Викторовича, юморист стал пользоваться нецензурной бранью, так как никак не мог догнать Мартиросяна. Он осудил Волю за то, что тот публично использует ненормативную лексику.