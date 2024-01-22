Старшая дочка актрисы Анастасии Немоляевой переехала в Аргентину

Анастасия Немоляева уже давно счастлива в браке с Вениамином Скальником, который имеет японский паспорт. Его звали Цутому Исидзима. Они познакомились на съемках фильма «Сны о России» и вскоре сыграли свадьбу.

Актриса подарила ему троих детей: Софию, Евдокию и Ефросинью. Недавно стало известно, что старшая наследница супругов покинула Россию. Она переехала вместе с мужем в Аргентину.