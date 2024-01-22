Старшая дочка актрисы Анастасии Немоляевой переехала в Аргентину

Анастасия Немоляева уже давно счастлива в браке с Вениамином Скальником, который имеет японский паспорт. Его звали Цутому Исидзима. Они познакомились на съемках фильма «Сны о России» и вскоре сыграли свадьбу.
Актриса подарила ему троих детей: Софию, Евдокию и Ефросинью. Недавно стало известно, что старшая наследница супругов покинула Россию. Она переехала вместе с мужем в Аргентину.
К слову, Немоляева решила поддержать решение своей наследницы.
«Я вообще взяла себе за правило, каждый раз, когда появлялись какие-то молодые люди, ухажеры, даже если мне что-то не нравилось, я очень уважала этот выбор. Я никогда не встревала», — заявила она в программе «Когда все дома» на канале «Россия 1».
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54-летняя артистка отметила, что ее методы воспитания дали свои плоды. У нее доверительные отношения с детьми. Более того, дочки очень дружные. Ефросинья и Евдокия готовы регулярно ездить к своей сестре за границу, чтобы повидаться с ней.