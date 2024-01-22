Наталья Водянова появилась на модном показе Schiaparelli в Париже

Наталья Водянова впервые за несколько месяцев вышла в свет. Фото: Global Look Press

Российская модель Наталья Водянова в белоснежном тотал луке отметилась на Неделе моды во Франции.

Наталья Водянова стала редким гостем на светских раутов. Уже почти два года она не ведет соцсети. Но российская модель все же продолжает работать. Она участвует в рекламных фотосессиях. А 21 января многодетная мама впервые за несколько месяцев вышла в свет. 

Она появилась на кутюрном показе Schiaparelli в Париже. Наталья на этот раз была без мужа Антуана Арно. Она заняла место в первом ряду. Также на мероприятии отметились Дженнифер Лопес, Зендея и Рената Литвинова.

Для такого случая Наталья выбрала белоснежный тотал лук. Она была в тренче необычного кроя с массивными золотыми украшениями. Лук дополнили туфли в тон Yves Saint Laurent. Волосы она присобрала, сделав небрежную укладку. В руках модели была сумка с принтом. 

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Она наблюдала за дефиле, в котором приняла участие ее коллега Ирина Шейк. К слову, Лопес в этот день тоже выбрала образ в белом цвете. Она приковала к себе взгляды журналистов. А вот Водянова лишь для фото улыбнулась, а потом выглядела серьезной. 

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