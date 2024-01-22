Наталья Водянова появилась на модном показе Schiaparelli в Париже

Наталья Водянова стала редким гостем на светских раутов. Уже почти два года она не ведет соцсети. Но российская модель все же продолжает работать. Она участвует в рекламных фотосессиях. А 21 января многодетная мама впервые за несколько месяцев вышла в свет.
Она появилась на кутюрном показе Schiaparelli в Париже. Наталья на этот раз была без мужа Антуана Арно. Она заняла место в первом ряду. Также на мероприятии отметились Дженнифер Лопес, Зендея и Рената Литвинова.
Для такого случая Наталья выбрала белоснежный тотал лук. Она была в тренче необычного кроя с массивными золотыми украшениями. Лук дополнили туфли в тон Yves Saint Laurent. Волосы она присобрала, сделав небрежную укладку. В руках модели была сумка с принтом.
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Она наблюдала за дефиле, в котором приняла участие ее коллега Ирина Шейк. К слову, Лопес в этот день тоже выбрала образ в белом цвете. Она приковала к себе взгляды журналистов. А вот Водянова лишь для фото улыбнулась, а потом выглядела серьезной.