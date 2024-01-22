Наталья Водянова появилась на модном показе Schiaparelli в Париже

Наталья Водянова стала редким гостем на светских раутов. Уже почти два года она не ведет соцсети. Но российская модель все же продолжает работать. Она участвует в рекламных фотосессиях. А 21 января многодетная мама впервые за несколько месяцев вышла в свет.

Она появилась на кутюрном показе Schiaparelli в Париже. Наталья на этот раз была без мужа Антуана Арно. Она заняла место в первом ряду. Также на мероприятии отметились Дженнифер Лопес, Зендея и Рената Литвинова.