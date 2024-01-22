Директор Кристины Орбакайте высказался об отмене концертов певицы: «Вообще ничего не понимаем»

Кристина Орбакайте испытывает трудности. У нее запланирован гастрольный тур. Но на днях в Улан-Удэ отменили ее концерты. На этом настояли общественники. Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия пояснило, что решение об отмене концерта было принято, учитывая мнения граждан.
Потом появились сообщения, что могут быть отменены и концерты певицы в Новосибирске, которые намечены на март. Директор артистки Александр Качан прокомментировал сложившуюся ситуацию.
«Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», – высказался Качан, пишет «Абзац».
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Добавим, что часть возмущения граждан связана с тем, что Орбакайте живет на две страны. Она регулярно ездит в Америку, где у нее есть недвижимость. В Нью-Йорке учится ее дочка Клавдия. Но певица также приезжает в Россию на съемки и ради выступлений. Многим не нравится, что артистка ездит на родину ради заработков. Это произошло и в декабре, когда звезда участвовала в новогодних шоу, а потом улетела к родным.