Директор Кристины Орбакайте высказался об отмене концертов певицы: «Вообще ничего не понимаем»

Кристина Орбакайте испытывает трудности. У нее запланирован гастрольный тур. Но на днях в Улан-Удэ отменили ее концерты. На этом настояли общественники. Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия пояснило, что решение об отмене концерта было принято, учитывая мнения граждан.

Потом появились сообщения, что могут быть отменены и концерты певицы в Новосибирске, которые намечены на март. Директор артистки Александр Качан прокомментировал сложившуюся ситуацию.