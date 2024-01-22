Светлана Бондарчук показала маленького сына за роялем со своим мужем: «Петя любит петь»

Светлана Бондарчук в 2023 году снова стала мамой. Лишь спустя шесть месяцев она сообщила, что у нее родился сын Петр. Это ее первый общий ребенок с мужем Сергеем Харченко. Но так как светскую львицу не видели с округлившимся животом, многие заподозрили, что пара воспользовалась услугами суррогатной мамы.

Примечательно, что малыша они показывают редко. Но 21 января 55-летняя звезда решила выложить домашнее видео. Она засняла мужа, который сидел за роялем с 11-месячным наследником.