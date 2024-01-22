Светлана Бондарчук показала маленького сына за роялем со своим мужем: «Петя любит петь»

Светлана Бондарчук в 2023 году снова стала мамой. Лишь спустя шесть месяцев она сообщила, что у нее родился сын Петр. Это ее первый общий ребенок с мужем Сергеем Харченко. Но так как светскую львицу не видели с округлившимся животом, многие заподозрили, что пара воспользовалась услугами суррогатной мамы.
Примечательно, что малыша они показывают редко. Но 21 января 55-летняя звезда решила выложить домашнее видео. Она засняла мужа, который сидел за роялем с 11-месячным наследником.
Малыш сидел на коленках у папы. Он тоже старался пальчиками нажимать на клавиши. К ним в комнату зашла десятилетняя Юна, дочь Харченко от предыдущих отношений. Она стала отбивать ритм, пока брат пытался подевать музицирующему отцу. Девочка принесла брату игрушку.
«Петя любит петь», – отметила Бондарчук.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие уверены, что ребенок вырастет творческой личностью. Другие отметили, что Светлана хорошая мама. напомним, что у нее есть сын Сергей от первого брака и дочка Варвара, у которой ДЦП.