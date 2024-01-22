Модель Ирина Шейк приняла участие в показе Schiaparelli в Париже

Волосы Ирины были собраны в гладкий пучок. На ней не было аксессуаров. Модель продемонстрировала черное платье с пудровым декором из драпированой ткани сзади. Наряд подчеркнул точеную фигуру.

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Шейк продефилировала в аутентичном наряде. Примечательно, что ее встретили также тепло, как и других манекенщиц. Среди гостей была ее коллега Наталья Водянова. Она наблюдала за ней с первого ряда. Несмотря на то, что перелеты в Европу из России уже два года совершать сложно, на показе было много россиян.