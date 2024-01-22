Модель Ирина Шейк приняла участие в показе Schiaparelli в Париже

Ирина Шейк продолжает работать за границей. Пока многие россияне, живущие в Европе и США, сталкиваются с трудностями в финансовом плане, она снова приехала на Неделю моды в Париж. Модель приняла участие в показе Schiaparelli. Она вышла на подиум с другими манекенщицами.
А вот среди зрителей отметились: Дженнифер Лопес, Зендея, Рената Литвинова и другие селебрити. Для выхода к публике российская красавица преобразилась. Ей сделали блеклый макияж и высветлили брови.
Волосы Ирины были собраны в гладкий пучок. На ней не было аксессуаров. Модель продемонстрировала черное платье с пудровым декором из драпированой ткани сзади. Наряд подчеркнул точеную фигуру.
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Шейк продефилировала в аутентичном наряде. Примечательно, что ее встретили также тепло, как и других манекенщиц. Среди гостей была ее коллега Наталья Водянова. Она наблюдала за ней с первого ряда. Несмотря на то, что перелеты в Европу из России уже два года совершать сложно, на показе было много россиян.