Алексей Глызин во второй раз встретился с Лерой Кудрявцевой, которая ушла от мужа: «Прицепилась за мной»

Лера Кудрявцева не сидит дома после объявления об уходе от мужа хоккеиста. Фото: Global Look Press

Лера Кудрявцева заявила, что «случайно» встретила Алексея Глызина на дороге в Москве после того, как накануне они устроили танцы на вечеринке.

Лера Кудрявцева начала год с серьезного шага. Она ушла от мужа Игоря Макарова. Однако потом телеведущая пояснила, что еще не готова разводиться. Блондинка хочет, чтобы хоккеист поборол свою алкогольную зависимость. При этом она не сидит в четырех стенах. 

Накануне Лера повеселилась на вечеринке с Алексеем Глызиным. Они устроили жаркие танцы под хит Инстасамки «За деньги – да». Артист крепко обнимал 52-летнюю телеведущую. А на следующий день они снова встретились. 

По словам Кудрявцевой,  она случайно встретила Глызина на дороге в Москве. Блондинка ехала на своем автомобиле и готова была подвести артиста. 

 «Вот так едешь, едешь, едешь... А потом раз – и выходит Леха Глызин», — заявила звезда.

Певец не растерялся и пошел садиться в машину к подруге. Однако телеведущая не дала ему это сделать. Она смущенно призналась, что у нее на сидениях много вещей. 

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После этого исполнитель хита «Поздний вечер в Сорренто» обошел автомобиль и сел с другой стороны. 

 «Еду я себе по Кутузовскому проспекту. Прицепилась за мной какая-то бикса», — в шутку сказал Алексей.

Поклонники решили, что такие встречи не случайны. Однако Глызин состоит в браке со второй женой Санией. Он признавался, что счастлив в браке. 

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