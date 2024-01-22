Алексей Глызин во второй раз встретился с Лерой Кудрявцевой, которая ушла от мужа: «Прицепилась за мной»

По словам Кудрявцевой, она случайно встретила Глызина на дороге в Москве. Блондинка ехала на своем автомобиле и готова была подвести артиста.

«Вот так едешь, едешь, едешь... А потом раз – и выходит Леха Глызин», — заявила звезда.

Певец не растерялся и пошел садиться в машину к подруге. Однако телеведущая не дала ему это сделать. Она смущенно призналась, что у нее на сидениях много вещей.

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После этого исполнитель хита «Поздний вечер в Сорренто» обошел автомобиль и сел с другой стороны.

«Еду я себе по Кутузовскому проспекту. Прицепилась за мной какая-то бикса», — в шутку сказал Алексей.

Поклонники решили, что такие встречи не случайны. Однако Глызин состоит в браке со второй женой Санией. Он признавался, что счастлив в браке.