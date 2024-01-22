Актриса Лиза Арзамасова и Илья Авербух привели двухлетнего сына на ВДНХ

Лиза Арзамасова поделилась трогательными кадрами. Фото: Global Look Press

Лиза Арзамасова провела выходной с мужем и сыном. Актриса показала Льву выставку «Моя Россия».

Лиза Арзамасова активно работала в новогодние каникулы. А накануне она смогла провести время с семьей. Актриса приехала на ВДНХ с мужем Ильей Авербухом и сыном Львом. Они появились в 75 павильоне, где проходит выставка «Моя Россия». 

Звезда сериала «Папины дочки»  запечатлела, как фигурист гулял с наследником на руках. Двухлетний мальчик с любопытством разглядывал все вокруг. Порой олимпийский чемпион снимал свою семью на камеру на фоне экспонатов. 

Илья старался не отходить от сына. Он постоянно улыбался. Арзамасова была в белом пуховике и шапке-ушанке. Звездная семья смогла спокойной осмотреть все представленные экспонаты. 

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Напомним, что у Авербуха недавно состоялась премьера ледового шоу «Корова на льду». Он целый год готовился к этому событию. Обычно жена приезжает на премьеры, чтобы его поддержать. Но в тот вечер она сама выступала на сцене театра, поэтому решила посетить шоу позже. 

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