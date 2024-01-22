Елену Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца из-за нарушений домашнего ареста

Елена Блиновская 22 января приехала в суд. Ей были предъявлены обвинения в нарушении домашнего ареста. Следователи требовали, чтобы ей изменили меру пресечения.
Было отмечено, что блогерша участвовала в новогодней вечеринки 23 декабря и общалась со свидетельницей по одному из уголовных дел Викторией Асмоловой, что ей было запрещено. В итоге из-за многократных нарушений домашнего ареста создательницу марафонов желаний отправили в СИЗО на три месяца.
По данным журналистов, во время судебного заседания муж Блиновской передал ей сумку с теплыми вещами. Она выразила удивление на лице, когда был вынесен приговор, пишет Телеграм-канал Shot.
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Напомним, что расследование раньше шло по двум статьям. А теперь также были предъявлены обвинения по третьей статье. Ей грозит до 16 лет колонии за неуплату налогов в особо крупном размере, отмывание денег и неправомерный оборот средств.