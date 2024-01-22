Певица Катя Лель рассказала о разводе с мужем: «Он до конца это не принял и не поверил»

Катя Лель стала героиней шоу Андрея Малахова. Певица переживает новую волну популярности. А в 2023 году она также перестала скрывать, что развелась с мужем Игорем Кузнецовым. Артистка на этот раз вспомнила, что познакомилась с ним на концерте Владимира Преснякова в Одессе.
В 2005 году они стали встречаться. Избранник даже снялся в ее клипе. По словам Лель, спустя больше 10 лет они расстались на теплой ноте. Однако звезда подозревает, что бывший возлюбленный еще не осознал случившееся.
«Мне кажется, что он до конца это не принял и не поверил. Помню нашу крайнюю встречу у лифта – обнялись, поцеловались, поблагодарили друг друга, пожелали счастья и отпустили», – заявила Лель.
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При этом ранее ходили слухи, что причиной развода стала измена Кузнецова. Более того, в обществе утверждают, что он жил за счет артистки. Но об этом певица не стала говорить. У бывших супругов есть 14-летняя дочь Эмили. Она заявила, что ее мама права. При этом наследница поддерживает общение с отцом и регулярно с ним видится, о чем поведала в шоу «Малахов».