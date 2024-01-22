Певица Катя Лель рассказала о разводе с мужем: «Он до конца это не принял и не поверил»

Катя Лель стала героиней шоу Андрея Малахова. Певица переживает новую волну популярности. А в 2023 году она также перестала скрывать, что развелась с мужем Игорем Кузнецовым. Артистка на этот раз вспомнила, что познакомилась с ним на концерте Владимира Преснякова в Одессе.

В 2005 году они стали встречаться. Избранник даже снялся в ее клипе. По словам Лель, спустя больше 10 лет они расстались на теплой ноте. Однако звезда подозревает, что бывший возлюбленный еще не осознал случившееся.