89-летняя Валентина Талызина госпитализирована в Москве

Валентина Талызина 21 января была госпитализирована. Актрисе вызвали скорую из-за плохого самочувствия. Отмечается, что у нее диагностировали коронавирусную инфекцию. По данным «МК», у народной артистки есть проблемы с дыханием.
Примечательно, что она оказалась в больнице накануе своего 89-летия. Пока неизвестно, на сколько ее состояние серьезное и когда звезда кино вернется домой.
Напомним, что Талызина снималась в таких картинах, как «Афоня», «Уроки французского», «После дождичка в четверг». В 2023 году она пережила смерть близкого человека. Не стало ее мужа художника Леонида Непомнящего.
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У артистки есть дочка Ксения Хаирова и внучка Анастасия. Они пошли по ее стопам и строят актерскую карьеру.