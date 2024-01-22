89-летняя Валентина Талызина госпитализирована в Москве

Валентина Талызина 21 января была госпитализирована. Актрисе вызвали скорую из-за плохого самочувствия. Отмечается, что у нее диагностировали коронавирусную инфекцию. По данным «МК», у народной артистки есть проблемы с дыханием.

Примечательно, что она оказалась в больнице накануе своего 89-летия. Пока неизвестно, на сколько ее состояние серьезное и когда звезда кино вернется домой.