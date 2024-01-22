89-летняя Валентина Талызина госпитализирована в Москве

Валентина Талызина попа в больницу накануне дня рождения. Фото: Global Look Press

Актрису Валентину Талызину поместили в больницу из-за проблем с дыханием.

Валентина Талызина 21 января была госпитализирована. Актрисе вызвали скорую из-за плохого самочувствия. Отмечается, что у нее диагностировали коронавирусную инфекцию. По данным «МК», у народной артистки есть проблемы с дыханием. 

Примечательно, что она оказалась в больнице накануе своего 89-летия. Пока неизвестно, на сколько ее состояние серьезное и когда звезда кино вернется домой. 

Напомним, что Талызина снималась в таких картинах, как «Афоня», «Уроки французского», «После дождичка в четверг». В 2023 году она пережила смерть близкого человека. Не стало ее мужа художника Леонида Непомнящего.

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У артистки есть дочка Ксения Хаирова и внучка Анастасия. Они пошли по ее стопам и строят актерскую карьеру. 

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